Bediende van 55 verdient ruim 75% meer dan collega van 25 07 januari 2019

In de privésector verdienen bedienden van 55 jaar of ouder bruto gemiddeld 76,38% meer dan hun 25-jarige collega's. Dat blijkt uit een studie van hr-dienstverlener Acerta. Anders gezegd: voor elke 100 euro die de jongste krijgt, krijgt de oudste 176,38 euro. Er zijn diverse redenen voor die loonkloof, zoals promotie en baremieke verhogingen. In grote bedrijven - waar vaak meer doorgroeimogelijkheden zijn - is de kloof groter dan in kleine firma's. Ook tussen sectoren zijn er significante verschillen. De 'social profit' kent een vlakkere loopbaanstructuur en dat maakt de kloof minder groot (48%). In de distributiesector (15%) en in het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden is het loonsverschil nog kleiner. In de bank- en verzekeringssector kunnen 55-jarigen dan weer dubbel zoveel verdienen als hun 25-jarige collega's.

