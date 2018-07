Bedenker van 'Spider-Man' overleden 09 juli 2018

De Amerikaanse stripauteur Steve Ditko is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was medebedenker van superhelden als Spider-Man en Doctor Strange. Ditko werd vorige vrijdag dood aangetroffen in zijn appartement. Ditko bedacht Spider-Man samen met Stan Lee begin jaren 60 bij uitgever Marvel Comics. Lee had Ditko opdracht gegeven om Spider-Man te ontwerpen, nadat hij ontevreden was over het werk van Jack Kirby, een andere grote naam bij Marvel. Daarop verzon Ditko het uiterlijk van Spider-Man: het rood-blauwe kostuum. In 1966 vertrok Ditko bij Marvel na, zoals wordt aangenomen, onenigheid met Lee. Later zou hij er wel terugkeren.

