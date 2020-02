Exclusief voor abonnees Bedenker Lego-poppetje overleden 24 februari 2020

In Denemarken is een icoon overleden. Jens Nygaard Knudsen bedacht in de jaren zeventig de karakteristieke minifiguren van Lego. "Jens Nygaard Knudsen was 78. Hij laat een vrouw, 3 kinderen, 2 kleinkinderen en meer dan 8 miljard kleine plastic mensen na", liet huidig Lego-ontwerper Mark John Stafford weten.

