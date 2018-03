Bedankt, helden van de E17 17 maart 2018

00u00 0

Uitzonderlijk bezoek bij de brandweer van Kruishoutem gisteren. Een Nederlands gezin dat op doorreis betrokken raakte bij een zwaar ongeval op de E17, kwam er de brandweerlieden bedanken die hen als reddende engels waren toegesneld. Nandy Broekhoven, haar man Albert Post en hun kinderen waren op weg naar Valencia toen ze op 11 februari door een achterligger werden geramd. Hun auto werd tot schroot herleid en brandde volledig uit, maar zij kwamen al bij al goed weg met breuken en en bloeduitstortingen. Enkele dagen later lanceerde Nandy een 'Ode aan de Belgische hulpverleners' via Facebook - een bericht dat de hulpverleners ontroerde. "Vaak horen we niets meer van de slachtoffers, maar dit heeft veel losgemaakt", zegt verantwoordelijke Kris Vanmaerke. "We zijn blij dat alles goed zal komen met hen en het is een stimulans om ons te blijven inzetten." De familie mocht vrijdagavond de officiële overhandiging van de sleutel van het nieuwe signalisatievoertuig meemaken. Zo'n type voertuig was op de dag van het ongeval als eerste ter plaatse om het gezin te helpen.

