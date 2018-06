Beckham ontmoeten... en je toekomstige 13 juni 2018

00u00 0

Verliefd waren ze toen nog niet, laat staan verloofd. Deze week dook in Engeland een vertederende foto op van Harry Kane en vrouw Kate Goodland, als elfjarigen aan de zijde van David Beckham. Ze gingen met hun idool op de foto bij de lancering van Becks' academie in Londen in 2005 . Beiden gingen ze naar hetzelfde college waar de ster destijds schoolliep, in Chingford. Kane en aanstaande leerden mekaar daar kennen. "Ik mag mijn handen kussen dat ik met mijn jeugdliefde samen ben", zei hij ooit. Kate is allesbehalve onder de indruk van faam en fortuin, omdat ze al van voor de hype een koppel vormen. Samen hebben ze een dochter van één, Ivy. Een tweede kind is onderweg. (KTH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN