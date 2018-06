Beckham gokt op finale Argentinië - Engeland 22 juni 2018

David Beckham, heeft zijn pronostiek uitgebracht voor het WK. "Voor de eindzege gok ik op Engeland. En als tegenstander in de finale wordt het Argentinië. Al zal het niet makkelijk worden, want er zijn veel goede teams aanwezig in Rusland." (BF)