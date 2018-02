Bebouwde kom 24 februari 2018

Dat we er niet meer dan 50 km per uur mogen rijden, weten de meeste automobilisten wel. Maar waar de term 'bebouwde kom' precies vandaan komt? Volgens het Genootschap Onze Taal is 'kom' ook in deze betekenis synoniem van 'schaal'. "Maar al eeuwen geleden kreeg kom naast 'schaal' ook andere betekenissen, zoals 'laagte of uitholling in het aardoppervlak' en 'gewrichtsholte' - zoals in 'schouder uit de kom'. Kom werd daarnaast ook gebruikt als topografische term, een 'verdieping' in het landschap. Het centrale dorpsplein met de daaromheen gelegen bebouwing deed kennelijk ook denken aan een kom of schaal. Het plein was dan de 'bodem' van de schaal, en de bebouwing eromheen de 'wand'. Zo groeide dit geleidelijk uit tot het begrip bebouwde kom in de betekenis 'het bebouwde gebied van een stad of dorp'." (StV)

