Beatles-hoezen: 63.850 euro voor Warmste Week 23 november 2018

De veiling van zestien alternatieve hoezen van The Beatles heeft gisteravond 63.850 euro opgebracht voor 'De Warmste Week'. Voor de verjaardag van 'The White Album' van The Beatles gingen zestien kunstenaars aan de slag met de iconische witte platenhoes. Het topstuk was de hoes van Michaël Borremans. Die werd voor 25.000 euro geveild. Borremans beschilderde het album in (een soort van) Delfts blauw, met daarop een ridder te paard die enkele mannetjes - ze lijken wel de Beatles - onthoofdt.