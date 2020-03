Beat the lockdown: 5 tips voor een nieuwe dagroutine Stefan Vanderstraeten

31 maart 2020

Intussen al twee weken zonder horeca- en winkelvertier, samen met vier muren (en in het beste geval ook een tuinhaag) die steeds dichter op je afkomen. Helaas wordt dit ook het scenario voor de komende weken. Maar geen nood: we maakten ‘Mijn Thuisblijfgids’ vol tips van onze experten en zo overleef ook jij moeiteloos die lockdown. Vandaag: psycholoog Lynn Spillemaeckers over onze nieuwe dagroutine.

1. Start de dag met een lichte workout.

“Doe elke ochtend een beetje beweging of een (lichte) workout gedurende 30 minuten, alleen of met je gezin. Zo maakt je lichaam voldoende energie aan om de dag door te komen. Yoga, pilates en stretchoefeningen zijn ideaal hiervoor. Zelf ben ik fan van ‘Just Dance’, een dansspel voor de Wii waarvan je ook online (via www.justdancenow.com) heel wat gratis dans workouts kan vinden. Ervaren sporters kunnen natuurlijk hun normale stevige workouts blijven doen.

De dag starten met een goed energieniveau, maakt dat je hier gedurende de rest van de dag voordeel uithaalt. Bovendien zorgt fysieke energie voor psychische veerkracht en omgekeerd.”

2. Kleed je op alsof je naar het werk zou gaan.

“Wassen, aankleden, make-up aanbrengen… het geeft ons een fris gevoel én zorgt ervoor dat we ons klaar voelen voor de dag die gaat komen. Door je op te kleden zoals je normaal naar het werk zou gaan, bereid je je mentaal voor op je werkdag. Dat gevoel heb je minder als je in je pyjama achter je laptop gaat zitten. Daarnaast draagt het ook bij aan je gevoel van zelfwaarde: leuk gekleed de dag starten, geeft je een goed gevoel. En ook voor je collega’s - waarmee je wellicht contact houdt via videochats en conference calls - is het fijn om te zien dat je er verzorgd uitziet.”

3. Blijf die vervelende klus op hetzelfde moment doen.

Spillemaeckers: “De afwas doen of de vaatwasser inladen na het eten, de keuken opruimen, de was doen… Allemaal dingen die moeten gebeuren, maar die we doorgaans niet fijn vinden en waar velen in deze onzekere tijden met weinig vaste structuren al snel de brui aan geven. Door jezelf te verplichten elke dag opnieuw, op hetzelfde moment, dezelfde vervelende klus te doen, zal dit veel sneller én efficiënter gebeuren zodat het een gewoonte wordt waarbij je niet meer hoeft na te denken.

Zelfs een vervelende taak kan door routine dus een automatisme worden. Het vervelende gevoel dat er in het begin bij hoort, verdwijnt na een tijdje vanzelf.”

4. Stel een haalbare doelstelling op voor de volgende dag.

“Een routine kan ook mooi bijdragen aan je zelfvertrouwen. Wie het gevoel heeft iets verwezenlijkt te hebben die dag, zal ’s avonds ook trots op zichzelf zijn. Dit hoeft niet echt meteen iets groots te zijn. Door op het einde van de dag, bijvoorbeeld na het avondeten, een kleine haalbare doelstelling voor de volgende dag te bepalen, zorg je ervoor dat je een succeservaring kan opdoen. Dit kan echt al met heel eenvoudige dingen: van 10 bladzijden in een boek lezen tot een tekening maken.

5.Ontspan minstens 30 minuten

“Het is belangrijk om binnen je dagelijkse routine ook rustmomenten in te bouwen. Op deze manier kan je energiepeil terug aangevuld worden.

Probeer je dus minstens 30 minuten per dag te ontspannen en ‘me-time’ in te plannen. Voor iedereen is me-time iets anders. Een relaxerend bad, een kleine wandeling of ongestoord in de zetel lummelen… wat jou ook helpt om tot rust te komen, is perfect.”

(Opgetekend door Kristel Mauriën)

