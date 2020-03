Exclusief voor abonnees Beat the lockdown: 5 tips om het beste te videobellen 5 tips om te videobellen Redactie

30 maart 2020

00u00 0

Een nieuwe week in lockdown. Samen met vier muren die steeds dichter op je afkomen. Om deze periode vlotjes door te komen, maakten we een ‘Mijn Thuisblijfgids’ vol tips. Gedurende twee weken zullen we elke dag een onderwerp in de kijker zetten. Vandaag: techexpert Ronald Meeus over hoe we best videobellen.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis