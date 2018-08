Beachvolley 06 augustus 2018

Tijdens de bloedstollende halve finale van de tropisch hete slotmanche in Maaseik konden Martijn Colson en Dennis Deroey op het nippertje de finaleplaats veroveren tegen thuisspeler Joske Urnaut en zijn beachpartner Bob Douwen. Ook de andere halve finale was een fel duel tussen de broers Vandecaveye en Lemmens- Ver Eecke. De finale werd pas in de derde set beslist in het voordeel van het West-Vlaamse team. Bij de vrouwen wonnen Elien en Britt Ruysschaert - ook na een tiebreak - van Lisa Van den Vonder, die in Maaseik samen met de ex-kampioen Liesbeth Mouha aantrad. Deze Limburgse manche toont aan dat de titelstrijd vanaf volgende vrijdag pittig zal zijn. (WVM)

