BEACHVOLLEY 25 juni 2018

Tom Van Walle moest noodgedwongen forfait geven voor de BK-manche in Sint-Niklaas wegens een rugblessure. Dries Koekelkoren vond snel een vervanger met Sam Deroo. De kapitein van de Red Dragons haalde de finale, maar moest zijn meerdere erkennen in het duo Lemmens-Ver Eecke. Deroey en Colson eindigden als 9de. De Beule-Coolman misten een paar matchballen in de finale bij de vrouwen. Elien en Britt Ruysschaert bleven efficiënt en pakten de eindzege na een pittig duel. (WVM)