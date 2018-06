BEACHVOLLEY 30 juni 2018

Op de BK-manche in Genk zijn een paar verrassende deelnemers van de partij. Beide kapiteins van de nationaleploegen in zaal noteren we bij de ingeschreven teams. Sam Deroo (Red Dragons) - vorige week al finalist in Sint-Niklaas - vormt dit weekend een duo met Yannick Pirali. Ilka Van de Vyver (Yellow Tigers) vormt een duo met Stephanie Van Bree. Zowel Deroo als Van de Vyver moeten vandaag al aan de slag