BEACHVOLLEY 09 juli 2018

Voor de derde maal op rij wonnen de zusjes Ruysschaert de finale bij de vrouwen. Vorige week in Genk en nu ook in Aalst bleken ze te sterk voor het duo Cools-Van den Vonder. Bij de mannen was er een finalestrijd tussen Dennis Deroey en Martijn Colson tegen Aljosa Urnaut en Bob Douwen. In de eerste set kwamen Urnaut-Douwen sterk opzetten na een 15-20- achterstand. In de tweede set moest Urnaut bij 8-8 een medische time-out aanvragen wegens een open wonde aan de teen. Colson-Deroey speelden een thuiswedstrijd en bleken te sterk. (WVM)