Exclusief voor abonnees Beachvolleybal 14 augustus 2019

00u00 0

Van morgen tot zondagavond organiseert de Belgische Beachfederatie een FIVB-manche. Het internationale 1 ster-toptoernooi zal plaatsvinden op het evenementenstrand in Knokke-Heist, waar vorig weekend de Belgische volleyballers voor de nationale titel streden. Vandaag wordt het definitieve wedstrijdschema bekendgemaakt. Het duo Cosemans-Christiaens moet eerst de kwalificaties spelen. Vier andere mannenteams staan meteen in de hoofdtabel. De kersverse kampioenen Lander en Louis Vandecaveye hebben deze zomer al internationale punten verzameld. De finalisten van vorige week - Lemmens-Ver Eecke - starten ook in de 'main draw'. Degruyter-Vandecaveye en Pirali-Douwen vervolledigen de Belgische delegatie. Bij de vrouwen staan ook de nieuwe kampioenen Cools-Van den Vonder op de hoofdtabel samen met Catry-Vandesteene, Van Bree-De Tant en Baens-Devos. (WVM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis