07 augustus 2019

Tom Van Walle en Dries Koekelkoren hebben hun eerste wedstrijd van het EK beachvolleybal in Moskou verloren tegen Popov-Gordieiev uit Oekraïne. "Het draaide niet zoals we willen", gaf Van Walle toe. "We dwingen wel kansen af. Maar ons spel is momenteel te wisselvallig. Het duel tegen Walkenhorst-Winter (vandaag, red.) valt weg, want één van de Duitsers is geblesseerd. Donderdag gaan we opnieuw op zoek naar ons beste volleybal tegen Thole-Wickler." (WVM)