Beachvolleybal 05 juni 2019

Dries Koekelkoren en Tom Van Walle zijn voor het WK beachvolleybal in Hamburg (vanaf 28 juni) ingedeeld in groep D. De Belgian Beach Boys (19de op de wereldranglijst) ontmoeten in de eerste ronde Tijan-Cherif (4 - Qatar), Perusic-Schweiner (25 - Tsjechië) en Kamara-Bangura (48 - Sierra Leone). (WVM)