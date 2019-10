Exclusief voor abonnees BE-Alert wordt donderdag getest in 180 gemeenten 01 oktober 2019

00u00 0

Donderdag komt er een algemene test van het alarmeringsplatform BE-Alert. Niet alleen de 627.000 geregistreerden uit de meer dan 180 aangesloten steden en gemeenten zullen een sms, een gesproken bericht of e-mail ontvangen. Ook iedereen met een gsm in een geselecteerde zone krijgt via sms een testbericht van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). De testen vinden plaats in samenwerking met de gemeenten Schoten, Herent, Doornik, 's-Gravenbrakel, Habay, Nassogne en de federale diensten van de gouverneur van Limburg en West-Vlaanderen.