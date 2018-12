BE-Alert is voorbeeld voor Europa 14 december 2018

BE-Alert, het Belgisch platform van het Crisiscentrum waarmee de overheid kan waarschuwen in een noodsituatie, vormt een internationaal voorbeeld voor Europa. Samen met zijn Nederlandse equivalent NL-Alert zal het als model dienen voor andere Europese landen om een gelijkaardig systeem uit te rollen. BE-Alert zorgt ervoor dat aangesloten gemeenten contact kunnen opnemen met burgers via sms of een voicemailbericht op vaste lijnen. Het systeem bestaat sinds 2017 en er zijn op dit moment 500.000 personen op ingeschreven. Tegen 2024 wil Europa dat alle lidstaten over een soortgelijk beveiligingssysteem beschikken.