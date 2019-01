BBTK vreest 1.500 ontslagen bij callcenters Proximus 18 januari 2019

De socialistische bediendenvakbond BBTK vreest dat het herstructureringsplan van Proximus ook 1.500 banen zal kosten bij callcenters. Proximus werkt samen met verschillende callcenters (IPG, B-Connected) om vragen van klanten af te handelen. Meer dan 1.500 mensen zouden in die callcenters uitsluitend voor het telecombedrijf werken. Om te besparen gaat Proximus aan zijn externe callcenters vragen om over te schakelen op "meer kostenefficiënte werkmodellen" in het buitenland. Met andere woorden: werken met goedkopere krachten in het buitenland. "Met die vraag stimuleert Proximus dus verder de sociale dumping", klaagt BBTK. Of het zo'n vaart zal lopen, is nog maar de vraag. Want er zijn slechts weinig buitenlandse callcenters waar werknemers het Nederlands machtig zijn.

