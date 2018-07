BBC moet Cliff Richard miljoen euro gerechtskosten 27 juli 2018

De BBC moet Cliff Richard 956.000 euro gerechtskosten terugbetalen. Vorige week won de 77-jarige Britse popzanger een privacyrechtszaak tegen de Britse openbare omroep, die in augustus 2014 helikopterbeelden had uitgezonden van een huiszoeking in zijn woonst in South Yorkshire. Die maakte deel uit van een gerechtelijk onderzoek, nadat hij was beticht van een geval van pedoseksualiteit in 1985. Richard, die ontkende, is er nooit voor gearresteerd. De rechtbank in Londen oordeelde dat zijn privacy op een "ernstige en sensatiezoekende manier" werd geschonden. De zanger kreeg ook al 240.000 euro schadevergoeding. Fans zongen na zijn overwinning in de rechtbank zijn hit 'Congratulations'.