Bazooka's en raket gevonden in flat 24 april 2018

00u00 0

In Hasselt hebben arbeiders in een flatgebouw twee bazooka's en een raket gevonden. De mannen sloegen meteen alarm bij de politie. Ontmijningsdienst DOVO werd opgetrommeld en nam het wapentuig mee. Een evacuatie was niet nodig. De bewoner werd meegenomen voor verhoor. De politie voerde ook een huiszoeking uit. (RTZ)