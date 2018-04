Bayern zonder Robben? 30 april 2018

Een strijd tegen de tijd die hij wellicht niet kan winnen. Arjen Robben traint nog altijd individueel na de spierblessure die hij opliep in de heenmatch tegen Real vorige week. "We moeten afwachten", aldus trainer Jupp Heynckes na de competitiezege tegen Eintracht Frankfurt (4-1). "Hij moet zelf aangeven of het lukt." Dat ziet er echter niet zo goed uit. Linksback Alaba en Javi Martinez, ook al uitgevallen tegen Real, zullen er wel zeker bij zijn. Tegen Frankfurt stuurde Heynckes een B-elftal de wei in, zonder sterkhouders Lewandowski, Müller, Ribéry en James. Die zullen tegen Real uiteraard allemaal in de basis staan. Boateng is out.