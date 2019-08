Exclusief voor abonnees Bayern-target Sané maandenlang out 09 augustus 2019

Geen toptransfer, wel een lange revalidatie. Het is de trieste realiteit voor Leroy Sané (23). De aanvaller scheurde in de Community Shield de kruisbanden van zijn rechterknie en staat maandenlang aan de kant. Nochtans leek de Duitser, die deze week nog geopereerd wordt, op weg om een recordovergang naar Bayern München te maken. Wellicht mag Sané daar een kruis over maken, net als over de eerste seizoenshelft. (VDVJ)