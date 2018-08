Bayern stelt pas in slot orde op zaken 25 augustus 2018

Bayern München heeft zijn competitiestart gisteren niet gemist: op de eerste speeldag legde het meteen Hoffenheim over de knie met 3-1. De Duitse kampioen, met alle toppers in de basiself, had maar 23 minuten nodig om in de Allianz Arena de score te openen, met dank aan Thomas Müller, die ook al in 2010 en 2014 die taak op zich nam. Szalai zorgde even voor het uur voor paniek door Hoffenheim langszij te brengen, maar in de slotfase stelde Bayern orde op zaken. Der Rekordmeister kreeg een penalty na een zweefvlucht van Ribery, Lewandowski trapte op de keeper, maar omdat de videoref oordeelde dat Robben te vroeg in de zestien was gelopen, mocht Lewandowski het nog eens opnieuw doen. Nu wel met succes. In de 90ste minuut maakte Robben dat foutje goed door de 3-1-eindstand vast te leggen. (VH)

