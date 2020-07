Exclusief voor abonnees Bayern pakt 11de dubbel sinds 2000 06 juli 2020



Bayern München heeft z'n suprematie in Duitsland nog eens onderstreept. In de bekerfinale klopte het Bayer Leverkusen met 4-2. Bij de rust stond Bayern 2-0 voor, dankzij doelpunten van David Alaba en Serge Gnabry. In de tweede helft stelde topscorer Robert Lewandowski (59ste en 89ste minuut) de bekerwinst veilig. Tussen de doelpunten van de Poolse goalgetter door scoorde Sven Bender de 3-1 voor Leverkusen en in blessuretijd legde Kai Havertz vanop de penaltystip de eindstand vast. Bayern verzekerde zich eerder al van een dertigste landstitel en pakte voor het tweede jaar op rij de Duitse dubbel. Het is de 13de in de geschiedenis en de 11de sinds 2000. In de G5-competities doet niemand beter. Het mondiale record qua dubbels is in handen van het Noord-Ierse Linfield met 24 stuks. In België staat de teller van Anderlecht op 3, Club Brugge telt er 2, maar kan over een maand op gelijke hoogte komen. Bayern München is ook nog in de running voor de 'treble', op 7 augustus speelt het de return in de 1/8ste finale van de Champions League tegen Chelsea. De heenwedstrijd won Bayern met 0-3 op Stamford Bridge. In 2013 won Bayern al eens de treble. (KDZ)

