Exclusief voor abonnees Bayern München 02 april 2020

00u00 0

Bayern München heeft Jérôme Boateng (31) een boete opgelegd omdat hij tegen de richtlijnen in zijn woning en München verliet. Over de hoogte van de boete zegt de club niets, wel dat het bedrag aan een ziekenhuis in München zal worden geschonken. "Bayernspelers hebben in deze tijden een voorbeeldfunctie." (KDZ)