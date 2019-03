Bayern München scoort 17 keer in laatste drie Bundesligaduels 18 maart 2019

De bittere uitschakeling in de CL door Liverpool heeft Bayern niet uit zijn lood geslagen in de competitie. Mainz droop gisteren in München af met een 6-0-bolwassing. James was goed voor een hattrick. Samen met de twee vorige Bundesligaduels, waarin ook Mönchengladbach (1-5) en Wolfsburg (6-0) zwaar op hun doos kregen, trof Bayern liefst 17 keer raak. Niet onbelangrijk, want München telt in de stand aan de kop evenveel punten als Dortmund, maar leidt op doelsaldo. (BF)

