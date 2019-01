Bayern München | KV Mechelen Voetbal kort 07 januari 2019

00u00 0

Bayern München legde Franck Ribéry een geldboete op voor een scheldkanonnade op social media. De Fransman haalde zaterdag op Instagram uit naar mensen die kritische commentaren hadden gepost over een eerder videobericht van Ribéry, waarin hij in een restaurant in Dubai een met goud omhulde entrecôte verorberde. Ribéry beet grof terug: "Laten we beginnen met een boodschap voor de jaloerse mensen en de haters, die ongetwijfeld door een gescheurd condoom op de wereld gekomen zijn: F*** jullie moeders, jullie grootmoeders en heel jullie stamboom. Ik ben jullie niks verschuldigd."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN