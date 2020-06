Exclusief voor abonnees Bayern München klaar voor achtste titel op rij 15 juni 2020

De 'Rekordmeister' is klaar om er nog eentje bij te doen. Bayern München staat op een zucht van de 30ste Duitse landstitel, de achtste op rij ook. Als ze morgen Werder Bremen verslaan, is het kampioenenfeest een feit. Met een laat doelpunt van Leon Goretzka klopte Bayern München zaterdag Borussia Mönchengladbach met 2-1. De 1-0 werd aangetekend door de jonge Nederlander Joshua Zirkzee. Zirkzee kreeg een basisplaats omdat de geschorste Robert Lewandowski en Thomas Müller en de geblesseerde Thiago er niet bij waren. De Nederlandse jeugdinternational vierde zijn vierde competitietreffer in acht competitieduels. Alleen Gerd Müller (7 doelpunten) scoorde vaker in zijn eerste acht duels voor Bayern. Zirkzee had slechts 221 minuten voor zijn vier doelpunten nodig. De 0-1-overwinning van Borussia Dortmund bij Fortuna Düsseldorf verhinderde dat Bayern zaterdagavond al aan het feest was. Haaland wachtte tot de 95ste minuut om Borussia te verlossen. Uitstel van executie ongetwijfeld. Bayern telt zeven punten voorsprong op de aartsrivaal, met nog drie wedstrijden te spelen.

