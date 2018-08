Bayern en Barcelona winnen Supercup, hattrick Lewandowski 13 augustus 2018

Bayern München won gisteravond zonder moeite de Duitse Supercup tegen Eintracht Frankfurt. Robert Lewandowski schoot halfweg de eerste helft twee keer raak in vijf minuten en had kort na rust zijn hattrick beet. Bayern won met 0-5. Barcelona haalde het van Sevilla (1-2). Sarabia opende de score, Pique maakte gelijk, Dembélé maakte het af. In de 90ste minuut moest Ter Stegen nog een penalty stoppen. Vermaelen zat niet in de kern. (NP)