Bayern-coach komt z'n licht opsteken bij Leko 08 januari 2019

Een knuffel zoals alleen Balkanboys dat kunnen. Bayern Münchencoach Niko Kovac zakte speciaal naar de ochtendtraining van Club af om Ivan Leko op te zoeken - de twee speelden nog samen voor Kroatië. Niko Kovac - en zijn broer/assistent Robert - bleven minutenlang praten met hun landgenoot. Het onderlinge respect is duidelijk groot. Ook keeperstrainer Tomislav Rogic deelde in de omhelzingen. Terwijl Bayerndoelman Manuel Neuer met een modieus zonnebrilletje ineens langs het oefenveld passeerde, bleven de broertjes Kovac aandachtig kijken naar de oefenvormen van Club - balbezit onder een stevige pressie. "In het leven kan je elke dag bijleren", sprak Leko een dag eerder nog, verwijzend naar de aanwezigheid van PSV en Bayern op hetzelfde oefencomplex. Wel, wat zou Kovac gisteren opgestoken hebben van Leko? (NP)

