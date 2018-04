BAYAT: "WAAROM ZOU BOND MET PREUD'HOMME PRATEN?" 17 april 2018

Mehdi Bayat - lid van het Uitvoerende Comité en de Technische Commissie van de voetbalbond - liet zich gisteren in 'La Tribune' uit over een eventuele komst van Michel Preud'homme als bondscoach. "Waarom zouden we met hem praten? We zijn bezig om een WK voor te bereiden met Roberto Martínez. Hij heeft zich gekwalificeerd op een historische manier. Wat er nu gebeurt, is eigenlijk een gebrek aan respect voor de huidige bondscoach. Onze prioriteit op dit moment is om het WK voor te bereiden. Ik vind dat we Martínez zijn werk moeten laten afmaken." Patrick Janssens wordt dan weer genoemd als nieuwe CEO van de KBVB. "We zoeken een CEO en een commercieel directeur. We hebben een screening gemaakt, maar willen niet te snel gaan." (FDZ)

