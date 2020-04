Exclusief voor abonnees Bayat en co delen voedselpakketten uit in Luik 23 april 2020

00u00 0

Ze zijn intussen met meer dan 70, die elk 'duizenden euro's' in het laatje brachten. De spelers, trainers en andere mensen uit de sportwereld die onder de noemer 'Souliers du Coeur' bijna 50 organisaties ondersteunen met beschermend materiaal. Bovenop de bedeling van 50.000 maskers, handgels en handschoenen prepareerden een tiental schenkers gisteren samen met gecontesteerd makelaar Mogi Bayat (45), één van de initiatiefnemers, voedselpakketten in de nabijheid van het Luikse hoofdstation Guillemins. Naast enkele voetballers waren ook tafeltennislegende Jean-Michel Saive (50) en wielrenner Loïc Vliegen (26) aanwezig. Vandaag brengt een delegatie een bezoek aan een oud woonzorgcentrum in Brussel dat werd omgevormd tot een opvangtehuis voor daklozen. (TTV)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen