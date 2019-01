Bayat duikt weer op in Vanden Stockstadion 28 januari 2019

3,5 maand nadat het voetbalschandaal in België uitbrak, zat Mogi Bayat gisteren opnieuw in de tribune van het Constant Vanden Stockstadion. Hij woonde er de wedstrijd tegen Eupen bij aan de zijde van de geblesseerde Adrien Trebel, nog steeds zijn cliënt. Bayat werd op de tribune hartelijk ontvangen door Paul Goossens, tot voor kort bestuurder van Anderlecht. Wellicht hadden Marc Coucke en Michael Verschueren Bayat liever de toegang tot het stadion ontzegd, maar of ze nu willen of niet, in de huidige omstandigheden moéten de Anderlecht-bestuurders met Bayat praten. Bayat heeft van het gerecht geen beroepsverbod gekregen en mag dus zijn activiteiten gewoon verderzetten. En tot nader order is hij nog steeds de makelaar van de sterkhouders Trebel en Kums en is hij ook in het dossier Kara 'incontournable'. (MJR)

