Bautista Agut in rouw tegen Djokovic 01 juni 2018

Zware tijden voor Roberto Bautista Agut (ATP 13). De 30-jarige Spanjaard, die vandaag tegenover Novak Djokovic (ATP 22) staat, zag een week geleden zijn moeder Ester wegvallen na een plots overlijden. "Het is niet simpel om je hoofd op de baan te houden met alle gedachten die erdoor heengaan", zei Bautista Agut. "De voorbije dagen zijn moeilijk geweest, maar het leek me het beste om naar Roland Garros te komen en vooruit te gaan in plaats van me thuis op te sluiten. Ik wil blijven vechten, zoals ik altijd al gedaan heb." Tegen Djokovic kon het dertiende reekshoofd maar één keer winnen in zeven ontmoetingen. "Ik heb mijn deelneming aangeboden", zei de Serviër. "Hij gaat echt door een moeilijke periode, het is een tragedie. Als mens wens ik hem alle sterkte." (FDW)

