Baugnies wint in Zottegem 22 augustus 2018

Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert) volgt Jasper De Buyst op op de erelijst van de GP Stad Zottegem (cat. 1.1). Baugnies rekende in de slotfase af met medevluchters Aimé De Gendt en ex-olympisch kampioen omnium Lasse Norman Hansen. Voor Baugnies was het na de IWT in Oetingen en de kermiskoersen van Melle en Pollare de vierde zege van het seizoen. (JDK/FHN)