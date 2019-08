Exclusief voor abonnees Baugnies op recordjacht in Druivenkoers 28 augustus 2019

Xandro Meurisse verdedigt vandaag zijn titel in de Druivenkoers. De 27-jarige West-Vlaming viert zijn rentree in Overijse nadat hij eerder in de BinckBank Tour stevig ten val kwam. Daarnaast verschijnen er negen procontinentale en dertien continentale ploegen aan de start voor de tocht van 198,3 kilometer. Ietwat opvallend: de laatste vier jaar kwam de winnaar uit het kamp van Wanty-Gobert. Meurisse zegevierde in 2018, eerder stak Jérôme Baugnies driemaal de armen in de lucht. Die laatste mikt vandaag op een vierde triomf, waarmee hij recordhouders Björn Leukemans en Roger De Vlaeminck kan evenaren. (XC)