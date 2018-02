Batterijkonijnen 07 februari 2018

Als kind in de jaren 70 en 80 aten wij enorm graag een stoofpotje van konijn, zeker omdat ons mama dat zo lekker kon klaarmaken met pruimen en donker bier. De generatie van nu heeft andere ideeën en smaken, waar ik totaal geen probleem mee heb, dat is nu eenmaal zo. Tijden veranderen... Het enige wat mij stoort bij het lezen over de sterk verminderde consumptie van konijnen is dat er vandaag nog steeds zoveel konijntjes sterven bij het kweken door te weinig ruimte en verzorging, wat ze batterijkonijnen noemen. 25% haalt het slachthuis niet! Werk aan de winkel voor onze minister van Dierenwelzijn.

Carina Van Steen, Onze-Lieve-Vrouw-Waver

