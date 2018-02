Batterijen gestolen 08 februari 2018

De lokale politie werd dinsdag omstreeks 13.30 uur op de hoogte gebracht van een inbraak in het recyclagepark in Diest. Vermoedelijk dateren de feiten al van afgelopen weekend. De daders knipten de omheining aan de achterkant door en forceerden vervolgens de kluis voor klein en gevaarlijk afval. Daar maakten ze een twintigtal batterijen buit. Die middag werd ook een inbraak vastgesteld in het containerpark langs de Leeuwerikweg. Ook hier werd de omheining doorgeknipt. Er verdwenen wederom zo'n vijftien batterijen. (KBG)