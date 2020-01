Exclusief voor abonnees Batterij op zeewier 04 januari 2020

00u00 0

Nog dit jaar zal er een batterij op de markt komen die werkt op zeewier. Zeggen ze nogal zelfverzekerd bij de Amerikaanse technologiereus IBM. Samen met enkele andere giganten, waaronder autoproducent Mercedes-Benz, zoekt IBM nu al een tijd naar een alternatief voor de lithium-ion-batterijen waarop onder meer elektrische wagens rijden en mobiele telefoons draaien. Probleem daarbij is dat die 'klassieke' batterijen kobalt nodig hebben en dat onmisbare metaal steeds moeilijker te vinden is. Vooral in Congo wacht nog flink wat kobalt in de bodem, al gebeurt de ontginning daar ook met kinderarbeid en is de prijs ervan de voorbije jaren verveelvoudigd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis