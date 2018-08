Batsman? Aquaman! 04 augustus 2018

Terwijl veel spelers in Europa zich dezer dagen in het zweet werken, geniet Rode Duivel Michy Batshuayi (24) nog volop van zijn vakantie. De aanvaller van Chelsea doet dat deze week in Griekenland, waar hij zich gisteren met zijn vriendin liet fotograferen op een jetski. Batshuayi beleefde gisteren in Mykonos heel wat waterpret, al loopt ook voor hem het verlof op zijn einde. De spits keert morgen, zondag, voorlopig terug naar Chelsea, waar coach Sarri op hem rekent. Afwachten of hij straks in Londen aan het seizoen begint, gezien de interesse van onder meer het Spaanse Valencia. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Borussia Dortmund. (TTV)

