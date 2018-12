Batshuayi wacht af, Crystal Palace zeker geen optie 29 december 2018

Op vakantie in Miami wacht Michy Batshuayi (25) zijn toekomst af. Valencia heeft de huurovereenkomst nog altijd niet definitief opgezegd. "Alles hangt van de spelers af", zegt coach Marcelino. Eén optie mag Batsman alvast schrappen: Crystal Palace. De club wil niet langer wachten en heeft zijn pijlen gericht op een jongere, kneedbaardere spits. Chelsea had Batshuayi zelf aangeboden bij Palace en de clubleiding beschouwde hem eerst als een interessante piste, maar na onderling overleg zag ze toch van hem af. Onder andere AS Roma, AC Milan en Marseille volgen de situatie. Batshuayi bracht de voorbije maanden bij Valencia niet wat er van hem verwacht werd. Hij pendelde tussen bank en basis. (KTH)

