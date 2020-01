Exclusief voor abonnees Batshuayi voor de rechter omdat hij alimentatie liefdeskind vergat 20 januari 2020

00u00 0

Rode Duivel Michy Batshuayi (26) moest zich vrijdag in de rechtbank van Mechelen verantwoorden omdat hij het alimentatiegeld voor een 'liefdeskind' vergat te storten. Batshuayi zelf was niet aanwezig, maar advocaat Pierre Moville vertegenwoordigde de bankzitter van Chelsea. Hij vertelde de rechter dat de betalingen ondertussen zijn bijgewerkt en legde de schuld van de nalatigheid bij de zaakwaarnemers van de speler. Een uitspraak wordt volgende maand verwacht. Batshuayi, die al een 3-jarige dochter heeft uit een andere relatie, weigerde zijn liefdeskind in eerste instantie te erkennen. Een rechtbank verplichtte hem uiteindelijk om in te staan voor het onderhoud van zijn tweede dochter - 2.500 euro per maand. 'Batsman' leerde haar moeder, Gitte Van der Elst (26), kennen via Instagram. Tijdens de kortstondige relatie werd ze zwanger. "Als mijn kind ouder is, zal ik haar vertellen wie haar vader is. Maar ik zal ook zeggen dat hij haar in eerste instantie niet wilde erkennen. Hij denkt dat ik op centen uit ben, maar ik wil alleen mij dochter. Ik heb hem niet nodig", zei ze in de tabloid 'The Sun'. Batshuayi verdient bij Chelsea ruim 130.000 euro per week.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis