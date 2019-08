Exclusief voor abonnees Batshuayi valt af als 19de man Ook 6 andere Belgen niet in actie 12 augustus 2019

Wat stijfheid in de hamstrings suggereerden ze in het kamp-Batsman. Drogreden wellicht. Anders nam Chelsea Michy Batshuayi (25) niet mee naar Old Trafford. Met bedenkelijke blik en toilettas onder de arm arriveerde hij in het stadion van Man United. Als negentiende man viel hij uiteindelijk af. Hij kreeg zijn plekje in de tribune. Plaats waar hij liever niet te lang zitten wil. Die niet-selectie hing vorige week al in de lucht, toen Frank Lampard hem thuisliet van de laatste oefenmatch op Mönchengladbach. Jonge targetman Tammy Abraham krijgt het volste vertrouwen van de clublegende. Batshuayi en Giroud strijden om een plaatsje achter Abraham. Kansen zullen er dit seizoen nog wel komen, maar hoeveel? Voor het vierde seizoen op een rij is Batshuayi geen eerste keus bij de Engelse topclub. Zelfs met concurrentie van een lager niveau dan de jaren ervoor. Zorgelijk. Man United mepte een naïef Chelsea brutaal tegen het canvas (4-0). Een dreun voor Lampard bij zijn debuut. Onder anderen Abraham stelde teleur.

