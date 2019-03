Batshuayi twee keer in drie matchen trefzeker 04 maart 2019

00u00 0

In het veldspel had hij amper een impact, maar de cijfertjes staan voorgoed achter zijn naam. Derde basisplaats in de Premier League bij Crystal Palace, tweede goal voor Michy Batshuayi. Hij werkte op Burnley knap af: de verlossende tweede. In 80 minuten raakte hij amper 20 ballen. Een daarvan was dus een doelpunt. Christian Benteke kwam hem 8 minuten voor tijd aflossen. Het is afwachten tot Roy Hodgson beide Duivels samen uitspeelt. Bij Palace zien ze nog weinig toekomst in 'Big Ben'. Komende zomer gaat hij in het uitstalraam. (KTH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN