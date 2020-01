Exclusief voor abonnees Batshuayi stoot door, maar kan niet scoren FA CUP 06 januari 2020

00u00 0

Michy Batshuayi maakte weinig indruk als basisspeler in een fel geroteerd elftal bij Chelsea (2-0-winst tegen Nottingham). Crystal Palace zou hem opnieuw graag lenen, Aston Villa legde een lijntje uit, maar Batsman heeft aangegeven te willen vechten voor zijn plaats. Ondertussen zetten de Villains hun zinnen op die andere aanvaller op overschot, Olivier Giroud. Chelsea is nog wel op zoek naar een bijkomende spits. Coach Lampard heeft twijfels over de progressie die Batshuayi de afgelopen vier jaar heeft gemaakt. (KTH)