Batshuayi scoort twee keer tegen vierdeklasser

26 september 2019

Zijn twintigste en eenentwintigste voor Chelsea. Michy Batshuayi deed in de League Cup zijn duit in het zakje tegen Grimsby Town, een vierdeklasser (7-1). Hij nam de tweede en de zesde voor zijn rekening. Batsman kreeg de voorkeur op de zieke Giroud en joeg zijn stats de hoogte in. Zoals hij dat de voorbije jaren wel vaker heeft gedaan tegen tegenstanders van minder allooi. 11 van zijn 21 doelpunten maakte hij in de bekercompetities (League en FA Cup) tegen clubs uit de lagere afdelingen. Het vertekent het beeld een beetje. Al heeft hij zich de voorbije weken wel opgewerkt tot tweede spits bij de Blues. (KTH)