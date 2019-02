Batshuayi scoort eerste PL-goal in 490 dagen 25 februari 2019

"Sorry." Michy Batshuayi vouwde de handen en excuseerde zich. Spreken doet hij voorlopig enkel als de rechtenhouder hem opeist. Zelfs voor de eigen website en de andere clubkanalen past hij voorlopig. Batsman opende zaterdag zijn rekening bij Crystal Palace. Zijn eerste goal was er een met een gelukje. Hij stak zijn been uit en devieerde zo een afstandsschot met de knie slim voorbij Kasper Schmeichel. Ze tellen allemaal. Zijn eerste doelpunt in de Premier League in 490 dagen - hij spendeerde een jaar op uitleenbasis, eerst bij Dortmund dan bij Valencia. Batshuayi stond voor het eerst in de basis en kreeg lof van coach Roy Hodgson: "Hij gaf ons meer opties en hield de bal goed bij." Meer na rust dan ervoor: toen raakte hij amper 12 ballen. Gezien de lovende woorden van zijn trainer en de score (1-4-winst) mag hij ook volgend weekend starten. Palace heeft geen optie tot aankoop afgedwongen bij Chelsea. (KTH)

