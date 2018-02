Batshuayi scoort eens niet 19 februari 2018

Het kan niet elke week feest zijn. In zijn vierde wedstrijd voor Borussia Dortmund heeft Michy Batshuayi voor het eerst niet gescoord. Het belette Dortmund niet de maat te nemen van het Borussia Mönchengladbach van Thorgan Hazard: 0-1 na een doelpunt van Marco Reus. Bij de thuisploeg was Hazard erg aanwezig. De aanvallende middenvelder dribbelde zichzelf net voor de rust vrij in de zestien, maar besloot naast. In het slot claimde Mönchengladbach tevergeefs een penalty na (onbewust) handspel van Batshuayi in de zestien. Dortmund sluipt dankzij de zege de top drie binnen.

